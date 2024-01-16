ميزة جديدة في واتس آب تتيح لك إنشاء ملصقات من صورك
يقدم تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية واتساب، بعض الميزات المثيرة للاهتمام، لتحسين تجربة المستخدم.
وقدمت المنصة أخيراً ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات وتحريرها ومشاركتها على واتساب، عند استخدام إصدار iOS 17 أي الأحدث؛ ما يجعل من السهل على المستخدمين إنشاء ملصقات من دون مغادرة التطبيق.
وعلى الرغم من أنه يمكنك بالفعل إنشاء ملصقات عن طريق سحب الصور وإسقاطها من معرض الصور الخاص بك إلى التطبيق، فإن هذه الميزة تأخذ الأمور إلى الأمام من خلال السماح لك بالرسم فوقها، أو إضافة نص، أو وضع ملصق آخر.
مزيد من المرح والإبداع
من المعروف أن إضافة الملصقات إلى النصوص، تضفي قدراً كبيراً من المرح إلى المحادثات العادية. وفي خطوة إلى الأمام، يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين جعل محادثاتهم إبداعية أكثر/ من خلال تحويل صورهم الخاصة إلى ملصقات.
وما يجعل هذه الميزة استثنائية هو أنها لا تتطلب من المستخدمين السحب والإسقاط من معرض الصور، أو استخدام تطبيقات خارجية غير رسمية؛ ما يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن تجربة إبداعاتهم من دون القلق بشأن الأمان؛ إذ إن الميزة الجديدة مدعومة بتشفير واتساب الشامل.
طريقة إنشاء الملصقات
من السهل إنشاء الملصقات باستخدام وظيفة القص التلقائي، التي توفرها واتساب، إلى جانب مجموعة أدوات التحرير، التي يمكن أن تساعد في تخصيص النصوص والرسومات. علاوة على ذلك، بمجرد إرسال الملصق، يتم حفظه تلقائياً في خانة الملصقات، ويمكن للمستخدمين مشاركته متى رغبوا في ذلك. وإذا كنت تتطلع إلى إنشاء بعض الملصقات الرائعة، فإليك الدليل خطوة بخطوة:
افتح خانة الملصقات عن طريق تحديد أيقونة الملصق الموجودة على يمين مربع النص، وحدد خيار إنشاء ملصق، وحدد أي صورة من معرض الصور في الهاتف. بعد ذلك، قم بتخصيص الملصق الخاص بك عن طريق إضافة نص أو ملصقات أخرى أو حتى رسومات عليه. وعند الانتهاء اضغط على إرسال.
تعديل الملصقات الموجودة
في حال كنت ترغب بتعديل ملصق كنت قد قمت بإنشائه، انتقل إلى خانة الملصقات، واضغط لبعض الوقت على الملصق الذي ترغب في تعديله، وحدد خيار تحريره. وقم بتعديل الملصق عن طريق إضافة نص أو ملصقات أو رسومات أخرى. واضغط على إرسال عند الانتهاء.
هذه الميزة متاحة بالفعل على WhatsApp Web وتم طرحها على نظام التشغيل iOS 17 والإصدارات الأحدث. لكن سيتمكن أولئك الذين لديهم إصدارات أقدم من نظام التشغيل iOS من تعديل الملصقات الموجودة، ولكنهم لن يتمكنوا من إنشاء ملصقات جديدة.
كما أنه حتى الآن، لم يؤكد واتساب توفر هذه الميزة لأجهزة أندرويد؛ ما يترك مستخدمي أندرويد ينتظرون بفارغ الصبر التحديث المحتمل. وللحصول على الميزة الجديدة يجب التحديث لآخر نسخة من تطبيق واتساب المخصصة لهواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 17 والإصدارات الأحدث.