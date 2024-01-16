ميزة جديدة في واتس آب تتيح لك إنشاء ملصقات من صورك

مزيد من المرح والإبداع

من المعروف أن إضافة الملصقات إلى النصوص، تضفي قدراً كبيراً من المرح إلى المحادثات العادية. وفي خطوة إلى الأمام، يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين جعل محادثاتهم إبداعية أكثر/ من خلال تحويل صورهم الخاصة إلى ملصقات.

وما يجعل هذه الميزة استثنائية هو أنها لا تتطلب من المستخدمين السحب والإسقاط من معرض الصور، أو استخدام تطبيقات خارجية غير رسمية؛ ما يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن تجربة إبداعاتهم من دون القلق بشأن الأمان؛ إذ إن الميزة الجديدة مدعومة بتشفير واتساب الشامل.

طريقة إنشاء الملصقات

من السهل إنشاء الملصقات باستخدام وظيفة القص التلقائي، التي توفرها واتساب، إلى جانب مجموعة أدوات التحرير، التي يمكن أن تساعد في تخصيص النصوص والرسومات. علاوة على ذلك، بمجرد إرسال الملصق، يتم حفظه تلقائياً في خانة الملصقات، ويمكن للمستخدمين مشاركته متى رغبوا في ذلك. وإذا كنت تتطلع إلى إنشاء بعض الملصقات الرائعة، فإليك الدليل خطوة بخطوة:

افتح خانة الملصقات عن طريق تحديد أيقونة الملصق الموجودة على يمين مربع النص، وحدد خيار إنشاء ملصق، وحدد أي صورة من معرض الصور في الهاتف. بعد ذلك، قم بتخصيص الملصق الخاص بك عن طريق إضافة نص أو ملصقات أخرى أو حتى رسومات عليه. وعند الانتهاء اضغط على إرسال.