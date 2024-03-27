تعمدوا أذيتي.. سمية الخشاب تكشف أسرارًا عن "رامز جاب من الآخر"

وتابعت الفنانة سمية الخشاب: "اللي بيحصل دا مهزلة ولا يمكن السكوت عليه، والناس تتأذي في صحتها، وبرامج المقالب بتتعمل في العالم كله وعملتها معاه أربع سنوات من قبل ولم يحصل شيء، ولكن كنت ببقى عارفة إيه اللي بيحصل، بس المرة دي متقالش علشان هناك تعمد للأذى ودي جريمة يعاقب عليها القانون".

وكشفت سمية الخشاب أن جميع الفنانين الذين شاركوا في البرنامج أصيبوا، مضيفة: "أقل إصابة حدثت هي كدمات متفرقة بالجسد، وهناك فنانة ظهرت برجل مكسورة في برنامج، وقالت أنها أصيبت في عمل آخر"، في إشارة إلى الفنانة شيرين رضا.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها استكملت تصوير مسلسل "بـ ١٠٠ راجل" رغم إصابتها بتمزق في الأربطة، لحرصها على ألا يخسر المنتج، وأن يلحق العمل بالموسم الرمضاني.

وأكدت أنها خضعت لأشعة للكشف عن حالة قدمها بعد البرنامج وتبين إصابتها بكسر في كاحل القدم، وتمزق في الأربطة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسد، لافتة إلا أنها خلعت "الجبس" حتى تستطيع استكمال التصوير.

وكانت سمية الخشاب انفعلت بقوة على رامز ووجهت إليه العديد من الشتائم ردًّا على استفزازاته المتوالية، وأيضا بسبب شكواها من ضيق النفق وإصابتها بالاختناق من جراء الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المكان، حيث اضطر مخرج الحلقة إلى كتم الصوت مرات عدة حتى لا تصل الشتائم الحادة لأسماع المشاهدين.