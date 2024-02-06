"75 ألف دولار" لكل موظف ينجب طفلا في كوريا الجنوبية

قررت شركة في كوريا الجنوبية دعم البلاد في رفع معدل المواليد المنخفض للغاية، من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

وأعلنت مجموعة "بويونغ"، وهي شركة إنشاءات في العاصمة سيئول، تخطيطها لدفع 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا.

وأكدت أنها ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقدا للموظفين الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021.

ووفق موقع "سي إن إن"، فإن المنحة ستتاح للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن الشركة ستقدم هذه المنحة لمساعدة موظفيها على تخفيف العبء المالي في تربية الأطفال.

ولفت إلى أنه سيتم منح الموظفين، الذين لديهم 3 أطفال، خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضا للبناء.

وفي كوريا الجنوبية أدنى نسبة ولادات ومعدل خصوبة في العالم؛ لأن النساء يفضلن فيها التركيز على حياتهن المهنية.

ووصل متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها في كوريا الجنوبية إلى مستوى منخفض جديد في عام 2022، إذ بلغ 0.78.

وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025.

وتحتاج الشعوب، نظريا، إلى نسبة خصوبة تبلغ 2.1 للتمتع بالاستقرار الديمغرافي.