”أبل“ تكشف موعد إطلاق نظارتها الجديدة

كشف تقرير جديد نشره المحلل المالي الشهير مينج تشي كيو خطط شركة ”أبل“ لطرح نظارتها للواقع المعزز بحلول الربع الثاني من العام المقبل، ليكون ذلك تحديثًا جديدًا يخالف توقعات كيو التي أطلقها مارس الماضي، وأكد خلالها أن نظارة أبل ستأتي في النصف الثاني من 2020.

وأوضح التقرير أن النظارة الجديدة ستأتي بتصميم غاية في النحافة، لأن الشركة تعتبرها اكسسوارًا ملحقًا بالآيفون، وبالتالي ستعتمد عليه في كل عمليات المعالجة للبيانات والرسومات، وذلك سيوفر للنظارة فرصة مميزة لتكون خفيفة الوزن ويكون تصميمها أنيقًا ونحيفًا.

وأشار التقرير كذلك إلى أن العديد من الإشارات أكدت صحة توقعات كيو، حيث إنه في سبتمبر الماضي ظهرت تسريبات تكشف عن وجود أدلة على عمل أبل على تطوير نظارة واقع افتراضي VR ومعزز AR من خلال ظهور علامة أشبه بنظارات كارد بورد الكرتونية الخاصة بجوجل داخل كود iOS 13 المصدري الشهر الماضي.

كما نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا في نوفمبر 2017 يؤكد عمل الشركة الأمريكية على نظارة واقع معزز مع احتمالية مرتفعة لطرحها بحلول 2019، ولكن يبدو أن الشركة فتحت النطاق الزمني لتقديم نظارتها للأسواق حتى العام المقبل، وستعمل بنظام تشغيل يحمل اسم rOS وهي اختصار Reality Operating System.