ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا تنعاه في رسالة مؤثرة

نعت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا، والدها الكوميديان الذي غيبه الموت مساء الثلاثاء، بكلمات مؤثرة معبرة عن حزنها الشديد لوفاته.

وشاركت الفنانة الشابة، التي تعيش فاجعة وفاة والدها، متابعيها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ بصورتين تظهر فيهما وهو يحتضنها بمناسبتين مختلفتين.

وأرفقت إيمي تعليقًا قالت فيه: ”مع السلامة يا نور عينى اشوفك قريب ف الجنة ااااااااه ياقلبي اللي بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبرني على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تاني، اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشني ياطاطا“.

ونعى عدد من الممثلين المصريين والممثلات الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأبرزهم الفنانة المصرية هنا الزاهد التي انتظرها الكثيرون، والتي نعت طليق والدتها شيرين المنزلاوي وشاركت متابعيها بآخر صورة جمعتها بزكريا والتي التقطت في حفل عقد قرانها على الفنان المصري أحمد فهمي، وأرفقتها بتعليق: ”دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين“.

وأردفت: ”أنا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة اقولك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله إنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم وأكتر“، مضيفة: ”أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك عمري ما قولت أصلًا تقريبًا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما“.

وتابعت الزاهد: ”فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم (بالهنا والشفا) واديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ، كنت دايمًا تقولي إنتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده“.

واختتمت: ”أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي، نفسي ترجع وأقولك قد إيه إحنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي، أرجو الدعاء“.