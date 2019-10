ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا تنعاه في رسالة مؤثرة

View this post on Instagram

مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنه ااااااااه ياقلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا????