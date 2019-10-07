جائزة نوبل للطب تُمنح لإنجاز حول مكافحة السرطان

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أعلن اليوم الاثنين عن منح جائزة نوبل للطب للعام 2019 للأمريكيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم. وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات قرار منح الجائزة: ”أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا ان عملية تكيف…