النجمة إيما تومبسون تلوم نفسها: أنا إنسانة ”منافقة“

اعترفت النجمة البريطانية الشهيرة إيما تومبسون بأنها إنسانة منافقة؛ لأنها تدين التغير المناخي وفي نفس الوقت تقطع آلاف الأميال بالطائرات.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن إيما تومبسون اعترفت في إحدى المقابلات التلفزيونية على الهواء في مقابلة مع راجح عمر لصحيفة ITV نيوز أنها إنسانة منافقة؛ لأنها تعمل كناشطة بيئية وفي نفس الوقت تستقل الطائرات النفاثة وهذا خلافًا لما تدعو إليه الجميع بسبب التغير المناخي.

وتعرضت النجمة في وقت سابق لانتقادات شديدة بسبب ركوبها لطائرة نفاثة أثناء ذهابها من لوس أنجلوس للندن للمشاركة في إحدى حركات التمرد المتعلقة بقضية التغير المناخي.

وأضافت تومبسون خلال المقابلة أنها تشعر أنها منافقة ولكنها على دراية بأن الطيران بشكل أقل سيساعد في حل مشكلة التغير المناخي، مؤكدة أنها ستستمر في إيجاد حلول للوصول إلى الأماكن بدون طيران.

وقالت: إن الناشطين الشباب في مجال التغير المناخي جعلوها تشعر بالخجل لأنها خذلتهم باستخدام الطائرات والرحلات الجوية؛ ووجهت رسالة لقادة العالم أن يحذو حذو الشباب في مواجهة الحقائق ومواجهة قضية التغير المناخي بشجاعة.

وقالت تومبسون إن الخيار الوحيد المتاح أمام الناس هو الاحتجاج مع تفاقم عواقب التغير المناخي.

وكجزء من حملتها دعت تومبسون الجميع إلى تناول كميات أقل من اللحوم باسم ”الحفاظ على الكوكب“، بسبب إنتاج الأبقار لغاز الميثان وهو ما يزيد بنسبة 23 مرة من غازات الاحتباس الحراري عن نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتطهير الغابات من أجل الرعي، وزراعة الأعلاف للماشية يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض.