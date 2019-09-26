مصر تطرح أذون خزانة بـ 1.2 مليار دولار لمواجهة أزماتها المالية

طرحت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، أذون خزانة بـ19 مليار جنيه، ما يقارب 1.2 مليار دولار، لمواجهة أزماتها المالية وتغطية عجزها الموازنة العامة.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، فإنه طرح نيابة عن وزارة المالية في مصر أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه ”1.2 مليار دولار“، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتغطية احتياجات الحكومة المالية.

وبحسب البيان، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 9،250 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9،750 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين ”سندات وأذون خزانة“ لمواجهة أزماتها، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.