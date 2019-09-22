هل حاولت هنا شيحة تقبيل شقيقتها حلا في فمها بمهرجان الجونة؟ (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للشقيقتين هنا وحلا شيحة، بسبب الوضع الذي ظهرتا عليه والموقف المحرج الذي بدا خلال سيرهما على السجادة الحمراء، علاوة على ملابسهما التي ظهرتا بها.

ويظهر في المقطع ما بدا وكأنه محاولة من هنا شيحة لتقبيل شقيقتها حلا في فمها وهو ما جعل الأخيرة تتراجع للخلف لتفادي أي حرج قد ينتج عن تلك اللقطة التي ستصورها كاميرات المصورين المتراصين أمامهما.

وعلقت هنا شيحة في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، على الموقف قائلة: ”دا كلام وحركات بنات عادية مش أكتر من كده ولا داعي لتكبير الموضوع“.

وفضّلت حلا شيحة الظهور الجريء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانًا كشف عن ساقها، وانقسم جمهورها بين مؤيد ومعارض لإطلالتها في وصلة من حملة النقد التي تعانيها حلا منذ خلعها الحجاب.

جدير بالذكر أن تلك المشاركة هي الأولى للفنانة حلا شيحة في مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مساء الخميس الماضي، في دورته الثالثة، حيث تستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.

وغابت هنا شيحة عن المشاركة في دراما رمضان هذا العام، بعد آخر ظهور لها في مسلسل“ نصيبي وقسمتك“ أمام طليقها الفنان أحمد فلوكس.