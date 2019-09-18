إيران: توقيع عقود بقيمة 400 مليار دولار مع الصين ”شيطنة إعلامية“

نفى رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والصين، مجيد رضا حريري، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن قيام طهران بتوقيع عقود مع الصين بقيمة 400 مليار دولار.

وقال مجيد رضا حريري في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، ”لم يؤكد أي من المصادر الرسمية في البلدين الخبر، ويبدو أن هذا الخبر من الشيطنة الإعلامية“، مضيفاً: ”لقد تابعت القضية مع أحد المصادر الرسمية ووصفها بأنها وهم“.

وأضاف حريري: ”مصدر هذا الخبر والمعلومات هو موقع بيتروليم إيكونوميست، الذي تحدث عن اتفاق استراتيجي بين طهران وبكين مدته 25 عامًا، ستستثمر فيه الصين 400 مليار دولار في إيران، لا سيما في حقول النفط والبنية التحتية للنقل“.

من جانبها، قالت عضو هيئة المندوبين بغرفة تجارة وصناعة طهران، فریال مستوفي، للوكالة الإيرانية، إن ”الحديث عن توقيع عقود بهذه القيمة مع الصين مصدرها الإعلام، وإنني لم أصدق هذه المعلومات“، مطالبة رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري بمتابعة القضية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت أمس الثلاثاء، عن فریال مستوفي، قولها إن إيران والصين أبرمتا عقودًا بقيمة 400 مليار دولار.

وأضافت مستوفي خلال جلسة لهيئة مندوبي غرفة تجارة وصناعة طهران، أن العقود تقضي بترسية المشاريع على الشركات الصينية دون المشاركة في المناقصات، دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن إيران ستقدم خصومات بين 20 – 30% عند بيع النفط للصين.