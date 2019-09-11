رحيل بطلة ”معركة الجزائر“ فوزية مناصري

توفيت الثلاثاء الفنانة الجزائرية فوزية مناصري عن عمر ناهز 79 عامًا، الثلاثاء، وهي التي أدت دور البطولة في فيلم الثوري الجزائري ”معركة الجزائر“، حيث تقمصت شخصية الشهيدة الجزائرية حسيبة بن بوعلي.

وبرعت الفقيدة في تجسيد شخصية حسيبة بن بوعلي في الفيلم، الذي كان من إخراج المخرج الإيطالي الراحل جيلو بونتيكورفو، حيث تم إنتاجه عام 1965، ونال جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.

وحسيبة بن بوعلي، مناضلة جزائرية انضمت إلى صفوف ثورة التحرير وهي في سن 17، وكان لها دور كبير في فوج الفدائيين المكلفين بصنع القنابل ونقلها، واستشهدت 1957 حين نسف الاستعمار الفرنسي المنزل الذي كان يأويها رفقة آخرين.

ولفتت مناصري، الأنظار من خلال أدائها شخصية حسيبة بن بوعلي، وإبرازها قيم الكفاح والتضحية عند الثورة الجزائرية التي استشهدت وسنها لم يتجاوز 19 ربيعًا.

ورغم نجاحها الكبير في أول مغامرة سينمائية حين لم يكن عمرها يتجاوز 25، إلاّ أنّ مناصري رفضت الدخول في مغامرات جديدة مع مخرجين من أبرزهم الإيطالي جيلو بونتيكورفو الذي رشّح الراحلة لعدة أدوار، وآثرت البقاء في الظلّ.

واقتصر ظهور مناصري في الفترة الأخيرة، على الإدلاء بشهادات تاريخية عما شهدته الجزائر قبل 6 عقود، كما كان لها حضور خاص في فيلم وثائقي حول ظروف إنتاج فيلم ”معركة الجزائر“، حيث ظهرت رفقة ابنتيها دليلة ونادية في شريط مصوّر بثه التلفزيون الحكومي قبل أشهر.