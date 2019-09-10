تجردت من الإنسانية.. أم تضع جنينها بكيس بلاستيك في الشارع (فيديو)

في مشهد تقشعر له الأبدان، تجردت أم من الإنسانية، حيث ألقت بمولودها بعد إنجابه بمفردها بين الأشجار، في الشارع، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن ”المرأة البالغة من العمر 36 عامًا، ولديها طفلان آخران، تعمل أمينة صندوق بمتجر بمنطقة تشيرشمان الريفية في روسيا، وأثناء سيرها بالقرب من مكان عملها جاءها المخاض، ثم أنجبت وحدها وسط أشجار، وقطعت الحبل السري بمفردها، ثم وضعت مولودها عاريًا في كيس بلاستيكي، ورمته خلف مبنى عملها“.

وحسب الصحيفة، عثر مدير المتجر على الطفل، حيث أبلغ الشرطة والمسعفين للتعامل معه، وكانت درجة حرارته منخفضة، ونقل للمستشفى لتلقي العناية، في حين وضعت الأم تحت الإقامة الجبرية، لاستكمال التحقيقات معها.