عصر جديد من السيارات الكهربائية في معرض فرانكفورت (صور)

سيكون صباح غدٍ الثلاثاء، اليوم الأول من معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (IAA)، وهو المناسبة التي اختارتها شركة فولكسفاغن الألمانية لإعلان دخولها عصر السيارات الكهربائية.

وفي تغطيتها المسبقة للمعرض الذي يعتبر من أكبر المناسبات العالمية في مجاله، قالت شبكة ”سي أن أن“، إن فولكسفاغن ستكشف غدًا عن سيارتها الجديدة ID.3 الكهربائية، مع لوغو جديد لن يختلف كثيرًا عن الشعار التقليدي للشركة.

بورش الكهربائية

كذلك سيشهد المعرض، النموذج الأول الجديد، من سيارة بورش الكهربائية المسماة ”تايكان“، بقوة 670 حصانًا.

وفي سباق السيارات الكهربائية، سيكون لشركة هوندا طرازها الجديد من فئة EV، كما ستقدم شركة مرسيدس نموذجًا جديدًا كهربائيًا من الفئة العائلية.

أما شركة لامبورغيني الإيطالية، فإنها تراهن على قفزتها الكبيرة التي رصدتها لطراز سيان Sian المخصصة لكبار الأثرياء، حسب شبكة سي أن أن.

فيراري سبايدر

وبتقدير موقع ”جالوبنيك“ المتخصص، فإن السيارة الأكثر إثارة في معرض فرانكفورت، ستكون من ”فيراري F8 سبايدر“، التي لن تنزل في الأسواق قبل 2020. وسيكون عرضها في فرانكفورت لمجرد التعريف بمواصفاتها التي تجعلها قادرة على الانتقال في سرعتها إلى 62 ميلًا بالساعة خلال 2.9 ثانية من انطلاقها.

وكان موقع ”توب غير“ للسيارات كشف بأن سعر سيارة ”فيراري أف 8 سبايدر“ هو 210 آلاف جنيه إسترليني.