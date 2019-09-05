روبوت روسي يساعد رواد الفضاء في المحطة الدولية (فيديو)

بدأ الروبوت الروسي الشبيه بالإنسان والمعروف باسم ”فيدور“ في مساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته محطة الفضاء الدولية، الروبوت المشابه للإنسان، وهو يمسك بمنشفة ومثقاب ويمررهما إلى أحد رواد الفضاء.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم إرسال الروبوت إلى الفضاء لتعلم مهارات جديدة حتى يتمكن هو والروبوتات المشابهة من أداء المهام الخطيرة بدلًا من رواد الفضاء، مثل التي تُجرى خارج المحطة.

وانطلقت مركبة الفضاء ”سويوز إم إس-14“ غير المأهولة في الساعة 6:38 صباحًا بتوقيت موسكو، من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس، ومن المقرر أن يغادر فيدور المحطة في 7 سبتمبر.

ويبلغ طول رائد الفضاء الروبوتي حوالي 180 سم، ويزن 160 كجم، ويمكنه القيام بحركات معقدة عن طريق محاكاة حركات إنسان على الأرض، الأمر الذي يأمل الباحثون أن يساعد رواد الفضاء على تنفيذ المهام عن بُعد.

ويُعرف الروبوت ”فيدور“، وهو اسم مأخوذ من الحروف الأولى للاسم الكامل ”فاينال إكسبريمنتال دمونستريشن أوبجت ريسيرتش“، أيضا باسم ”“Skybot F850، وهو أول روبوت ترسله روسيا على الإطلاق إلى الفضاء.

وتمكن الروبوت من الوصول للمحطة أخيرًا بعد محاولة فاشلة في نهاية الأسبوع الماضي، والرسو عليها بصاروخ ”سويوز“ الروسي بنجاح.

ويعمل فيدور أوتوماتيكيًا أو يدويًا من خلال ارتداء المتحكم بدلة آلية تمكنه من التحكم في حركات الروبوت أينما كان، ويأمل العلماء أن تنفذ الروبوتات المماثلة لفيدور المهام الخطيرة على رواد الفضاء.

ويستطيع الروبوت المتطور الزحف والوقوف بعد السقوط وقيادة السيارة واستخدام الأدوات والعمل في المباني التقليدية، ويعتقد أن روبوتات مشابهة ستبني المحطات البشرية على القمر في المستقبل.