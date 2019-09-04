الذهب ينزل على وقع مخاوف ركود عالمي

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي، فضلًا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1537.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، ولكنه حام قرب مستواه في الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار، وهو الأعلى منذ نيسان/ أبريل 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1546.6 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2016.

وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أعوام في آب/ أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات أمس، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على المخاطرة.

وعلى جانب التجارة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأنه سيتبنى موقفًا أكثر تشددًا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1 % إلى 1540.25 دولار.