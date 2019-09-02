تامر حسني: ترقبوا الموهبة الجديدة في فيلم ”مش أنا“

يراهن الفنان المصري تامر حسني على موهبة جديدة من خلال أحدث أعماله السينمائية الذي يبدأ تصويره قريبًا، لكن هذه المرة سيجري اكتشافه من خلف الكاميرا.

وقال حسني لـ“إرم نيوز“ إنه ”اختار المخرجة الشابة سارة وفيق لخوض أولى تجاربها الإخراجية في السينما المصرية لتخرج فيلمه المقبل بعنوان ”مش أنا“ الذي أعلن عنه خلال الساعات الماضية“.

وأضاف أن ”المخرجة الشابة تمتلك موهبة فنية فريدة من نوعها، وجاء وقتها حتى يقدمها للجمهور بتجربة إخراجية مستقلة تستحقها عن جدارة“، مؤكدا أنها ”ستنجح في إدارتها العمل حتى تخرجه في أحسن صورة للجمهور“.

وأوضح أنها ”لو لم يلمس موهبتها في الأعمال السابقة التي اشتركت معه فيها وكانت تعمل مساعدة مخرج في أعمال مثل: فيلم عمر وسلمى، ما كان قدمها للجمهور“، مشددًا على أنه ”سينفذ تعليماتها بالحرف الواحد، ولن يملي عليها شيئًا بتاتًا، وسيكون متعاونًا معها لأبعد الحدود حتى تحصل على فرصتها كاملة“.

وبين حسني أنه ”اقترب من الانتهاء من التحضير للعمل السينمائي الجديد، وسيبدأ في التصوير منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.. ليخوض بالفيلم السباق السينمائي في صيف عام 2020“.

وأعلن الفنان المصري عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ عن فيلمه الجديد ”مش أنا“ الذي يحضر له في الوقت الحالي، كما يعمل على تسجيل أغانيه، في حين يستعد لطرح فيلم ”الفلوس“ خلال الفترة المقبلة، الذي يشاركه في بطولته كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.