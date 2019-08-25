بسبب هذا الفيديو.. اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بالفعل الفاضح

يواجه المدونان المصريان أحمد حسن وزوجته زينب اتهامًا جديدًا بارتكاب الفعل الفاضح علنًا، بعدما نشر الأول مقطعًا مصورًا مع زوجته من داخل غرفة نومهما، تسبب في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

احمد حسن وزينب في حمام السفاله السباحةعمري ما شوفت اقذر منكم تم النشر بواسطة ‏فضفضة في الحب‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

وبعد الهجوم العنيف، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الاثنين يتهمهما فيه بارتكاب جريمتي الفعل العلني الفاضح ونشر الفسق والفاحشة من خلال ”يوتيوب“، بعدما نشر مقطعًا وهو يحمل زوجته بطريقة مثيرة قبل أن يقفز بها في حمام السباحة.

وقال صبري في البلاغ إن أحمد حسن أطلق قناة على يوتيوب عام 2015 وصنّف نفسه على أنه نجم كوميدي، يقدم مقاطع كوميديا لتصحيح مفاهيم المجتمع.

وأضاف: ”خلال فترة عمله استطاع بمشاركة صديقته زينب، التي أصبحت زوجته فيما بعد، جمع 2 مليون متابع على يوتيوب، وازدادت المشاهدات لديهما لـ251 مليون مشاهدة، وهو يتربح من تلك الفيديوهات“.

وتابع البلاغ: ”يحصد الشابان من تلك القناة والفيديوهات التي يستخدمان فيها الطفلة، ما بين 2600: 41900 دولار شهريًا، بينما يبلغ حجم العائد الثانوي 502 ألف دولار، وذلك حسبما كتبا على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“.

وأردف: ”وأخيرًا وبأسلوب حقير ومتدنٍ نشرا يوتيوبًا لهما من داخل غرفة النوم الخاصة بهما بملابس النوم“.

وكان متابعو أحمد حسن وزينب قد شنوا هجومًا عنيفًا على الشاب بسبب تصوير زوجته في غرفة النوم، لجلب الأموال، حسب ادعاءاتهم.

وفي السابق أثار الزوجان موجة سخط بين متابعيهما على موقع ”يوتيوب“ بعدما نشرا فيديو لمولودتهما وهي تبكي بحرقة، حيث انتشرت قصتهما بكثافة وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

وذكر محامون وأعضاء في المجلس القومي للأمومة والطفولة أن عقوبتهما قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وهو ما يرجح هروبهما لهذا السبب.