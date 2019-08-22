روبوت روسي شبيه بالبشر يشق طريقه لمحطة الفضاء الدولية

يشق روبوت روسي شبيه بالبشر طريقه، اليوم الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن انطلق في مهمة تستمر أسبوعين؛ لاختبار مهاراته ودعم الطاقم.

والروبوت الذي يعرف باسم ”فيدور“، هو أول روبوت بمواصفات شبيهة بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء.

واسم ”فيدور“، مأخوذ من الحروف الأولى للاسم الكامل (فاينال إكسبريمنتال دمونستريشن أوبجت ريسيرتش).

وكانت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، قد أطلقت الروبوت ”روبونوت 2“ ذا المواصفات البشرية إلى الفضاء في العام 2011؛ للعمل في الأجواء التي تنطوي على مخاطر.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ، اليوم الخميس، بعد عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور كوسمودروم، أن ”الهدف الرئيسي من الروبوت هو استخدامه في عمليات تمثل خطرًا على البشر على متن مركبات الفضاء وفي الفضاء الخارجي“.

ومحطة الفضاء الدولية مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا. ويسافر ”فيدور“ في مركبة ”سويوز إم.إس-14“ غير مأهولة.

وقالت ”ناسا“، إن من المتوقع أن يصل محطة الفضاء الدولية، يوم السبت، بحمولة تزن 660 كيلوغرامًا تضم إمدادات طبية ومواد غذائية للطاقم في المحطة.

و“فيدور“ في حجم شخص بالغ، ويمكنه محاكاة حركات جسم الإنسان، ويبدو أنه متحمس لمهمته ويصف نفسه بأنه ”مساعد لطاقم محطة الفضاء الدولية“، على حسابه على ”تويتر“ والذي يتابعه 4600 شخص.

وجاء في تغريدة على حسابه قبل بضع ساعات من الرحلة: ”كل شيء يسير بشكل طبيعي“.