إضرابات وإغلاقات في مخيمات فلسطينية بلبنان للضغط على اجتماع الحكومة بشأن قوانين العمل

يشهد مخيم عين الحلوة منذ الصباح الباكر، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا وإقفالًا لمداخله تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في المخيم، وذلك للضغط من أجل التراجع عن قرار وزارة العمل وتصعيد التحركات في ضوء انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تمت الدعوة أيضًا إلى اعتصام جماهيري حاشد ومسيرة غضب ظهر اليوم عند مدخل المخيم.

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة قد نظمت يوم أمس تظاهرة جماهيرية غاضبة انطلقت من أمام مسجد ”خالد بن الوليد“ في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، رفضًا لقرار وزارة العمل، يتقدمها ممثلو القوى السياسية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والأحياء والقواطع والحراك الشعبي والشبابي والمدني.

كان ذلك تلبية لما اتفق عليه بضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والإعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية عمومًا، ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص، على أن يشل الإضراب العام والإقفال التام اليوم الخميس مداخل المخيم، من الساعة السادسة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر (لحين انتهاء انعقاد مجلس الوزراء)، على أن يتولى الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة إغلاقها.

وفي مخيم المية ومية، وتحت شعار ”ﻻ للتهجير والتوطين.. نعم للعودة لفلسطين“، نظمت ”هيئة العمل الفلسطيني المشترك“ و“اللجنة الشعبية“ في المخيم، تظاهرة غضب وسط المخيم، هتف المشاركون فيها من أجل إلغاء قرار وزارة العمل ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المخيمات، على أن يتم أيضًا إغلاق مدخل المخيم من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة عصر اليوم الخميس.