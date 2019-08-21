ريح هوجاء تفسد جلسة سينما في الهواء الطلق (فيديو)

أذرت ريح هوجاء مفاجئة، في مدينة ستابلتون- كولورادو الأمريكية، حوالي 150 مرتبة جلوس كانت مصفوفة في حديقة إحدى دور السينما، فشكلت مشهدًا غريبًا تحوّل الى فيديو عرضته الصحف وشبكات التلفزة الأمريكية والدولية.

سينما الفرشة

وكانت المراتب الهوائية مصفوفة في الحديقة بانتظار رواد في المساء كان مقررًا أن يجلسوا عليها ليشهدوا فيلمًا في الهواء الطلق ضمن ما يسمى بـ“سينما الفرشة“.

ونقلت صحيفة دنفر بوست عن شاهد العيان الذي صوّر المشهد أثناء وجوده على المسبح، روب مانز، قوله إن كل شيء كان هادئًا، عندما لاحظنا طيران مرتبتين، أعقبها هبوب حاد تقاذف حوالي 150 مرتبة، ولمدة نصف ساعة.

واضاف: تحوّل الأمر الى نكتة أسميانها ”الهجرة الجاعية للفراش لعام ”2019.