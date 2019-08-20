نعي واسع للشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ.. فمن هو؟

نعت شخصيات إماراتية وعربية بارزة، اليوم الثلاثاء، الشاعر والكاتب حبيب الصايغ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 64 عامًا.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه في تويتر: ”فقدت الإمارات اليوم، أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب.. رحم الله حبيب الصايغ .. وأسكنه فسيح جنانه … وسيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير إرث له … وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام … اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان …“ .

فقدت الامارات اليوم أحد أعمدة الاعلام والصحافة والأدب … رحم الله حبيب الصايغ .. وأسكنه فسيح جنانه … وسيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير ارث له … وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام …

اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان … pic.twitter.com/1qL5YYlHZb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 20, 2019

وفي نعيه للأديب الراحل، قال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي: ”عرفته محبًا ومخلصًا لوطنه ومهنته، سوف اشتاق إلى الصديق والأستاذ #حبيب_الصايغ عظم الله أجر أسرته”.

عرفته محبا و مخلصا لوطنه و مهنته

سوف اشتاق إلى الصديق و الأستاذ #حبيب_الصايغ

عظم الله اجر أسرته https://t.co/3rS7zEOj8i — عبدالله بن زايد (@ABZayed) August 20, 2019

وترحم الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الأديب الصايغ، وقال على حسابه الرسمي في تويتر: ”رحم الله الكاتب والإعلامي القدير حبيب الصايغ، قامة إماراتية وطنية عربية ترك أثرًا كبيرًا في تطور المشهد الإعلامي والأدبي الإماراتي، وخلف إرثًا إبداعيًا سيظل مصدر فخر واعتزاز ومدرسة للأجيال القادمة“.

رحم الله الكاتب والإعلامي القدير حبيب الصايغ، قامة إماراتية وطنية عربية ترك أثراً كبيراً في تطور المشهد الإعلامي والأدبي الإماراتي، وخلف إرثاً إبداعياً سيظل مصدر فخر واعتزاز ومدرسة للأجيال القادمة. — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) August 20, 2019

كما نعاه الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، قائلًا على حسابه في تويتر: ”فقدت دولة الإمارات الإعلامي والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، أحد رجال الإعلام المميزين الذين تركوا بصماتهم في الصحافة الوطنية… نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

فقدت دولة الامارات الإعلامي والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، أحد رجال الإعلام المميزين الذين تركوا بصماتهم في الصحافة الوطنية… نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته ويلهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/NRFjtJ0E2V — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 20, 2019

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: ”فقدت الإمارات الأديب المبدع، وصاحب القلم العاقل والجرئ الأستاذ حبيب الصايغ. يغيب عنّا حبيب رحمه الله وأسكنه جنانه وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني. سأفتقده صديقًا، وقلمًا مبدعًا. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء”.

فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجرئ الأستاذ حبيب الصايغ.

يغيب عنّا حبيب رحمه الله وأسكنه جنانه وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني.

سأفتقده صديقاً، وقلماً مبدعاً. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 20, 2019

ويعتبر حبيب الصايغ، من أوائل الإماراتيين الذين عملوا في الصحافة، ولفت الأنظار إليه منذ شبابه بالشعر الفصيح، حيث ترجمت أعماله الأدبية إلى عدة لغات عالمية.

ولد الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبد الله الصايغ في العاصمة أبوظبي العام 1955، حصل على إجازة الفلسفة العام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة العام 1998 من جامعة لندن.

ونشط منذ شبابه في المجال الثقافي، حيث شارك في العشرات من المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، وصدرت عن أشعاره العديد من الدراسات النقدية.

للشاعر #حبيب_الصايغ عدد غير قليل من القصائد الوطنية في حب الإمارات والشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

ومن إحدى قصائده المغناة في الشيخ زايد، هذا المقطع بصوت الفنان الراحل #جابر_جاسم https://t.co/HIfvosYQaX — سلطان العميمي (@alameemi) August 20, 2019

وتولى ”الصايغ“ رئاسة تحرير صحيفة ”الخليج“، ورئاسة مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ العام 2009، كما فاز بمنصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في العام 2018، وتولى رئاسة تحرير مجلة ”الكاتب العربي“ منذ العام 2015.

نال الكاتب الإماراتي طوال مسيرته الثرية، العديد من الجوائز، ففي العام 2004 حصل على جائزة تريم عمرن (فئة رواد الصحافة)، وكرمته جمعية الصحفيين العام 2006؛ كونه أول إماراتي قضى 35 عامًا كاملًا في خدمة الصحافية الوطنية، كما حاز في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة لشاعر.

وصدر للشاعر حبيب الصايغ، العديد من الأعمال الشعرية، منها ”قصائد إلى بيروت“، و“ميارى“، و“قصائد على بحر البحر“، و“وردة الكهولة“، وغيرها من الدواوين، كما صدرت له الأعمال الشعرية الكاملة في العام 2012، وكتب ”الصايغ“ العديد من المقالات الصحفية، حيث دأب على كتابة زاوية يومية في صحيفة ”الخليج“، وكانت آخر مقالة له قبل وفاته بيوم واحد بعنوان ”من أول ساعة غياب“.