شذى حسون تعلن تعرضها لوعكة صحية أوقفت حركتها (صور)

أعلنت الفنانة العراقية شذى حسون عن تعرضها لوعكة صحية أدت إلى توقف حركتها وعدم قدرتها على المشي، موضحًة أن ذلك بسبب ألم في منطقة الظهر.

وحاولت شذى من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ طمأنة متابعيها عليها وأنها أصبحت أفضل، إلا أنها أعلنت تغيبها عن مواقع التواصل حتى تستعيد عافيتها.

وكتبت شذى حسون: ”أحبابي الغالين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن“.

وأضافت الفنانة العراقية: ”ما أدري ليش وشنو صار بيه، بس لاقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله والشكر لله“.

واستطردت شذى: ”بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني إياها صرت أحسن، شوية تعب ووجع إن شاء الله بيروح بإذن واحد أحد“.

واختتمت: ”قلت أطمنكم عني قبل ما أختفي عنكم هاليومين لأني أحتاج فترة ابتعد بيها شوية عن السوشيال ميديا وأهتم بصحتي ونفسي، أحبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب“.

وتفاعل معها العديد من جمهورها عبر ”إنستغرام“ كما ترك بعض الفنانين تعليقات لها متمنين لها الشفاء، مثل: النجم المغربي سعد لمجرد والإعلامية المصري بوسي شلبي والمذيعة المغربية هند بومشمر والملحن والمنتج الإماراتي فايز السعيد وغيرهم.