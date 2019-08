شذى حسون تعلن تعرضها لوعكة صحية أوقفت حركتها (صور)

View this post on Instagram

أحبابي الغاليين اشكركم على سؤالكم عني الحمد لله بفضل ربي و دعواتكم و رضا أهلي اني احسن ما ادري ليش و شنو صار بية بس لقيت نفسي ما ده اقدر امشي و لا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله و الشكر بعد كميات الأدوية و الإبر اللي انطوني صرت احسن اكو شوية تعب ووجع انشالله بيروح بإذن واحد أحد .. قلت أطمنكم عني قبل ما اختفي عنكم هاليومين لان احتاج فترة ابتعد بيها شوي عن السوشل ميديا و اهتم بصحتي و نفسي .. احبكم يا أغلى الناس و الله لا يحرمني من محبتكم يا رب ???? #شذى_حسون سبحان_الله_وبحمده