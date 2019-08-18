آسر ياسين ”الشايب“ يواجه ”ولاد رزق“ في الجزء الثالث

أعلن النجم المصري آسر ياسين، عن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم ”ولاد رزق“، حيث نشر ”بوستر“ الفيلم وهو متصدر له عبر حسابه على موقع التغريدات ”تويتر“، موضحًا أن الاسم الجديد للفيلم سيكون بعنوان ”ولاد رزق .. الشايب“.

وظهر آسر ياسين وهو يستقل موتوسيكل وبجواره اسم شخصيته ”الشايب“ المقرر أن يجسدها في الفيلم، وذلك بعد ظهوره في آخر مشهد من الجزء الثاني من الفيلم المعروض حاليًا في السينمات.

وأكد آسر ياسين أن الجزء الثالث من الفيلم سيتم عرضه في صيف 2020، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي، وذلك في مواجهة جديدة لولاد رزق، الذين يخوضون مغامرات عديدة في الفيلم.

وبإعلان ياسين عن هذه المشاركة فقد بدا ملحوظًا من هم أبطال الجزء الثالث، ففي المشهد الأخير من الجزء الثاني لفيلم ”ولاد رزق .. عودة أسود الأرض“ ظهر الفنان المصري محمد لطفي الذي لم يظهر في الجزء الأول.

وكان محمد لطفي في هذا المشهد يستقبل الفنان سيد رجب الذي شارك في الجزء الأول، وأخبره أن ”ولاد رزق“ أصبحوا أقوياء ويمتلكون الأموال، ليرد عليه أن ”الشايب“ سيوقفهم، ثم يظهر في الشاشة الفنان آسر ياسين.

ومع مشاركة محمد لطفي وآسر ياسين وعودة سيد رجب، إضافة لأحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وأحمد داود، بات معروفًا من هم المشاركون في الجزء الثالث الذي سيتم البدء في تصويره مع بداية العام المقبل.