للمرة الأولى.. وائل كفوري يكشف سر صمته تجاه مشاكله مع طليقته (فيديو)

تحدث الفنان اللبناني وائل كفوري للمرة الأولى، عن سبب صمته تجاه ما يثار حول مشاكله مع طليقته أنجيلا بشارة، وعلاقته بابنتيه ’ميشال وميلانا‘، موضحًا أنه يصمت حفاظًا على كرامتهما.

وأضاف وائل كفوري، في تصريحات تلفزيونية له على هامش حفله الذي أُقيم ضمن مهرجانات زحلة في لبنان، أنه لن يرد على من يتحدثون بشأن مشاكله مع طليقته.

وتابع ’’كفوريا: ’’أنا أب لابنتين وكرامتهما تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا‘‘.

وعن تضامن أبناء مدينته زحلة معه ضد الإساءة إليه من جانب أشرف الموسوي، محامي طليقته أنجيلا بشارة، قال: ’’بدي أتوجه بالشكر لأهالي زحلة وأهلي بحوش الأمراء، الذين انتفضوا لكرامتهم عندما تم التعرض لي ولهم بالوقت ذاته‘‘.

وأكد وائل كفوري أن الأمر انتهى بالنسبة له وأصبح وراء ظهره خاصة بعدما قدّم المحامي أشرف الموسوي اعتذاره له ولأهل زحلة.

وانتشر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يُشير فيه أهل زحلة إلى أنّ تسجيلًا صوتيًّا قد انتشر ونُسب إلى أشرف الموسوي، محامي طليقة وائل كفوري، وكان يتلفّظ فيه بعبارات مُسيئة لوائل كفوري ومدينة زحلة، ولذلك أعلنوا التضامن معه باعتباره ابن مدينتهم.

وعلى إثر هذه الانتفاضة من أبناء مدينة زحلة أعلن محامي أنجيلا بشارة تقديم اعتذاره للفنان اللبناني.