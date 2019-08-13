نائب رئيس الوزراء الصيني يجري محادثات مع مسؤولين تجاريين أمريكيين

قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن مسؤولين تجاريين أمريكيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، مع تقديم الجانب الصيني احتجاجًا قويًا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بضائع صينية إضافية، بدءًا من الشهر القادم.

وصدر البيان في نفس الوقت، تقريبًا، الذي قال فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إن واشنطن سترجئ فرض الرسوم الجديدة البالغة 10% على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية.

ولم يشر البيان الصيني إلى هذا التأجيل المزمع.

وقال إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليوخه تحدث مع لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء الثلاثاء، بتوقيت بكين. وأضاف قائلًا: ”اتفق الجانبان كلاهما على الحديث مجددًا عبر الهاتف في غضون أسبوعين“.

وذكر البيان أن وزير التجارة الصيني زونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي جانغ، شاركا أيضًا في المحادثات عبر الهاتف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الشهر، أن واشنطن تخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية التي لا تخضع حاليًا لرسوم أمريكية وقيمتها 300 مليار دولار، منهيًا بذلك هدنة تجارية استمرت شهرًا.