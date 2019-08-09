الأردنيون يستعدون لاستقبال عيد الأضحى على وقع جدل ”الإجازة الطويلة“ (فيديو)

لا يزال الأردن يشهد جدلًا واسعًا حيال إجازة عيد الأضحى، على خلفية مطالبة رجل الأعمال طلال أبو غزالة للحكومة بتخفيض عدد أيام الإجازة إلى ثلاثة.

وحذرت وزارة العمل، من إلزام أي عامل أو موظف بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى دون دفع أجر إضافي له، وفق القيمة التي ينص عليها القانون.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن ”عطلة العيد التي أعلن عنها في قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز، والتي تبدأ يوم السبت وتنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، يحظر خلالها إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي؛ بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد“.

وكان أبو غزالة، وجه رسالة للحكومة طالب فيها بتخفيض عدد أيام الإجازة، معتبرًا أن الإجازة الطويلة تضر بالصحة، وتؤثر سلبًا على إنتاجية الفرد والمواطن.

كما دعا أبو غزالة الشركات الخاصة، إلى التوجه لمحكمة العدل العليا لـ“إنصافها“ من الخسائر التي تلحق بها جرّاء الإجازات الطويلة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، جدلًا واسعًا وانتقادات لتكرار مطالب رجل الأعمال للحكومة بتخفيض عدد أيام العطل الرسمية.

طلال ابو غزالة: داوم عشان الوطن أي وطن؟ إللي الراتب فيه ١٨٠ دينار؟ إللي بيقمع شبابه؟ إللي عجزه مليارات عشان أصحاب السعادة يعيشوا أحلا عيشة؟ إللي مهمش المحافطات ومش شايف غير عمّان؟ إللي نص شبابه بيشتغلوا عشان يقدروا يدفعوا المواصلات إللي بتوديهم للشغل والنص الثاني بيدور عشغل؟

+ — Mohammed Abu Al Asal???? (@assol1993moh) August 8, 2019