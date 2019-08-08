”استيقظوا… قبل فوات الأوان“.. صحيفة لبنانية تخصص صفحتها الأولى لمناشدة المسؤولين

خصصت صحيفة ”ديلي ستار“ اللبنانية، كامل عددها اليوم الخميس، لتحذير اللبنانيين من اقتراب البلد نحو الهاوية.

وفي بادرة استثنائية تعكس درجة قلق الصحيفة، المعروفة برصانتها وموضوعيتها، على البلد، فقد امتنعت عن نشر الأخبار اليومية العادية، وخصصت صفحتها الرئيسية، لنداء باللون الأبيض على خلفية سوداء، يدعو المسؤولين إلى ”الاستيقاظ“ قبل فوات الأوان.

كما خصصت، كل صفحة داخلية لعرض قضية رئيسية من التي قالت إنها تجر البلد نحو الهاوية، مثل قضايا ارتفاع المديونية إلى 100 مليار دولار، وكذلك ارتفاع اللاجئين إلى 1.5 مليون شخص، وموضوع الانتشار الواسع للأسلحة غير المشروعة.