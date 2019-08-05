الصين توقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة في الصين وقف مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، ولن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية التي جرى شراؤها بعد الثالث من أغسطس آب.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على الإنترنت بعد منتصف الليل بقليل في بكين يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ”الشركات الصينية المعنية علقت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية“.

وتمثل الخطوات التي اتخذتها الصين أحدث تصعيد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين.

ولم تكشف وزارة التجارة الصينية عن قيمة الواردات الزراعية الأمريكية التي قد تخضع لرسوم الاستيراد الجديدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجج التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي، حين تعهد بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من أول سبتمبر أيلول، وهو قرار قالت وزارة التجارة الصينية إنه يمثل ”انتهاكًا خطيرًا“ للتوافق الذي توصل إليه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا في يونيو حزيران.

ويمثل حجم المنتجات الزراعية الأمريكية التي تشتريها الصين إحدى النقاط المثيرة للخلاف في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.