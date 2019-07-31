الذهب يستقر قبل قرار المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب دون تغيّر يذكر، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، إذ من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وبحلول الساعة الـ 0549 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرًّا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1442.90 دولار للأوقية، فيما تترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة، أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

ومما يعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ارتفاع إنفاق المستهلكين، والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو/ حزيران؛ ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيًّا على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، اليوم الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4 % إلى 878.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8 % إلى 1526.27 دولار للأوقية.