مهرجان غنائي لبناني يلغي حفلًا لفرقة ”مشروع ليلى“ بعد ضغوط دينية

ألغت مهرجانات ”بيبلوس“ الدولية في لبنان، حفلًا لفرقة ”مشروع ليلى“ كان مقررًا الأسبوع المقبل، وذلك بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بالتجديف، في حين تلقى الموسيقيون تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان للمهرجان الدولي الشهير، صدر اليوم الثلاثاء، إنه ”في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية أُجبرت اللجنة على إيقاف حفل مشروع ليلى، مساء الجمعة 9 آب/أغسطس 2019، منعًا لإراقة الدماء وحفاظًا على الأمن والاستقرار؛ خلافًا لممارسات البعض“.

من جهتها، ذكرت فرقة ”مشروع ليلي“، التي يجاهر أحد أعضائها بمثليته الجنسية، أنها تعرضت ”لحملة تشهير في لبنان بهدف النيل من حرية التعبير“.