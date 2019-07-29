محمد الترك يهدي زوجته دنيا بطمة سيارة فارهة (صور)

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها البالغة بالهدية باهظة الثمن التي تلقتها من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهي عبارة عن سيارة سبورت مازارتي، من أفخم وأغلى أنواع السيارات.

ونشرت دنيا مجموعة صور لهذه السيارة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو“.

وغازلت زوجها، قائلة: ”كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم“.

وقررت دنيا أن تمنع أي شيء من الممكن أن يعكر صفوها وفرحتها بسيارتها الجديدة، من خلال غلقها خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، وذلك لتجنب التعليقات الهجومية واتهامات بعض متابعيها لها بالبذخ والإسراف والمبالغة في استعراض الهدايا باهظة الثمن.

وسبق أن انفعل المنتج البحريني محمد الترك خلال مؤتمر صحفي خاص بزوجته المغنية المغربية دنيا بطمة، في مهرجان أفران، بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف.

وطلب الترك من الصحفيين طرح أسئلة عن المهرجان فقط، مشيرًا إلى أن ”أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه“، فبدؤوا بالاحتجاج قائلين: ”هذا ليس مؤتمرًا صحفيًا“، وسأله أحد الصحفيين: ”من سيادتك عرفنا بنفسك؟“، فرد: ”أنا محمد الترك مدير أعمال دنيا بطمة“.