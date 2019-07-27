ابتكار نظارة إلكترونية تعيد البصر للمكفوفين (صور)

منحت شركة أجهزة إلكترونية أملًا جديدًا لفاقدي البصر، وذلك بتطوير نظارات أعادت البصر لخمسة مرضى، حيث تترجم النظارات المعلومات المرئية من العالم الخارجي إلى صور، يمكن لمرتديها رؤيتها لعلاج الإعاقة البصرية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن 5 متطوعين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بـالشيخوخة، تمكنوا من قراءة الرسائل باستخدام الجهاز، بعد المشاركة في تجربة اختبار النظارات الإلكترونية.

وتتكون الأداة التي ابتكرتها شركة ”بكسيوم فجين“ من نظارة مزودة بكاميرا فيديو متصلة بمعالج كمبيوتر صغير، لكن قبل تشغيل النظارات يحتاج المريض لزراعة شريحة كمبيوتر تنشط بالضوء خلف شبكية العين.

وتحول هذه الشريحة الصغيرة المعلومات المرئية التي تتلقاها النظارات إلى صورة بالأشعة تحت الحمراء تبثها النظارات إلى العين، ومن ثم ترسل الأقطاب الكهربائية في الشريحة البالغ حجمها 2 × 2 مم نبضات كهربائية عبر العصب البصري إلى المخ، حيث تتم ترجمتها إلى صورة يمكن رؤيتها.

وتحتوي الشريحة التي طورتها الشركة على حوالي 400 قطب كهربائي، مصمم لإثارة الخلايا في شبكية العين لنقل الصور إلى المخ، في حين يعتبر التنكس البقعي هو السبب الأكثر شيوعًا للعمى، وحتى الآن لا توجد طريقة لعلاجه، وهو يؤدي لفقدان الرؤية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن النظارات لم تؤدِ إلى أي مضاعفات خطيرة على مدى 12 شهرًا من اختبارها.

وأفاد مدير الشركة لويد دياموند بأن ”المرضى سعداء للغاية، وبالطبع ستكون هناك حاجة لإعادة التأهيل لتمكين المرضى من تفسير الإشارات، لكن معظمهم يرون الضوء وحتى الأنماط أو الأرقام أو الحروف“.