هواوي تتفوق على أبل بكمبيوتر محمول شاشته 16 بوصة

انتشرت شائعات بأن شركة ”أبل“ تخطط لإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشاشة 16 بوصة، لكن حتى الآن فإن الجهاز 15 بوصة هو الأساس، باستثناء بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التي لديها شاشات أكبر بحجم 17 بوصة.

ويبدو أن شركة ”هواوي“ قد تفوقت على ”أبل“ حتى الآن، حيث أعلنت عن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، وهو ”MagicBook Pro“ بشاشة 16.1 بوصة، وفقاً لتقرير بموقع Ubergizmo التقني.

وسيأتي الجهاز بمعالج إنتل كور “ i5″ أو“ i7″ ، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 16 جيجابايت، كما سيأتي بوحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce MX250 مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وتوجد أيضًا خيارات في سعة التخزين إما بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وما يثير الإعجاب في هذا الكمبيوتر المحمول هو كاميرا الويب المدمجة به، فعلى الرغم من أن كاميرات الويب المدمجة شائعة جدًا بين أجهزة الكمبيوتر المحمول، إلا أن هواوي قامت في هذا التصميم بإخفاء الكاميرا داخل مفتاح بلوحة المفاتيح، وهذا يعني أنه عند الضغط على زر ما ستظهر كاميرا الويب من لوحة المفاتيح وعندما لا تكون قيد الاستخدام يمكن إخفاؤها.

ويعد هذا أمرًا رائعًا بالنسبة للخصوصية لأننا نشاهد الكثير من الأشخاص يبدأون في وضع أشرطة على كاميرات الويب والميكروفونات الخاصة بهم لمنع الآخرين من اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتجسس عليهم.

وفيما يتعلق بالسعر، سيبدأ MagicBook Pro الجديد من حوالي 710 دولارات.