مغنٍّ مصري يحرج معجبًا بطريقة مهينة خلال حفل فني

أحرج الفنان المصري محمود العسيلي، معجبًا طلب أخذ صورة تذكارية معه، أثناء وقوف الأول على المسرح في حفله الغنائي الأخير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعسيلي وهو يتحدث للشاب الذي طلب التصوير معه، قائلًا: ”حضرتك معاك واسطة؟، جامد جدًا مثلًا؟، بتحبني؟، طب كل الناس دول بيكرهوني وإنت بس اللي بتحبني؟“.

وأضاف: ”لو اتصورت معاك يبقى لازم أتصور مع الناس دي كلها.. بس هي دي الفكرة“.

حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة و واحد منهم مصمم يتصور و لو أتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك انت بس .. من فضلكم متحكموش على حاجة انتو مش فيها .. و شكرا — Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 16, 2019

وتعرض العسيلي لحملة نقد واسعة من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوه بالتعامل بقدر أكبر من الاحترام مع الجمهور.

ورفض العسيلي التراجع عن موقفه بعد كم الانتقادات الذي تعرض له، بل أصر على تبرير موقفه قائلًا عبر حسابه على ”تويتر“ في رده على أحد متابعيه: ”حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص“.

وأردف: ”دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني، لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنى هاتصور مع حضرتك إنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتم مش فيها.. وشكرًا“.

يذكر أن محمود العسيلي سبق أن تعرض لهجوم مماثل عندما نشر رسالة بعثها له أحد الشعراء، وطلب منه منحه الفرصة لعرض كلمات أغانيه عليه، حيث علق حينها الفنان الشاب بأسلوب هجومي ضده وأكد أنه قام بحظره، بسبب رفضه أن يراسله شخص لا يعرفه على هاتفه الشخصي.