تونس تستهدف الأسواق الخليجية لترويج صناعاتها التقليدية

تستهدف تونس الوصول بالعائدات المالية لصادرات قطاع الصناعات التقليدية التونسية إلى 400 مليون دينار بحلول العام 2020، مقارنة بـ 80 مليون دينار خلال العام 2019، واستهداف أسواق جديدة في منطقة الخليج وكندا والدول الآسيوية، خاصة أن القطاع شهد انتعاشة نسبية خلال السنوات الأخيرة، وفق إحصائيات رسمية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن إعداد خطة هامة للنهوض بالقطاع، إلا أن رئيس الغرفة الجهوية لتجار الصناعات التقليدية برهان بن غربال يقول إن ”هذه الخطط المتكررة والعديدة لن تقدّم نتيجة ذات قيمة للقطاع“.

العودة إلى الأصالة

وأكد برهان غربال لـ“إرم نيوز“ أن ديوان الصناعات التقليدية بالوزارة يضع منذ سنوات خططًا بمفرده دون الرجوع إلى أهل القطاع والحرفيين، مشيرًا إلى أن إنقاذ قطاع الصناعات التقليدية يتطلّب حوارًا شاملًا يجمع الأطراف المعنية جميعًا.

وشدّد على أن هناك تحسّنًا في قطاع الصناعات التقليدية؛ بسبب عمل منظمات المجتمع المدني ووعي التونسيين بأهمية اللباس التقليدي وإقبالهم عليه في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التونسيين اليوم عادوا إلى أصالتهم وهويتهم من خلال شراء اللباس التقليدي التونسي بفضل حملات التوعية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني في السنوات التي تلت ثورة يناير 2011.

خطة تشجيعية

وقال غربال إن السلطات المعنية مطالبة بوضع خطة تشجيعية للتونسيين بهدف العودة إلى الهوية والأصالة، والإقبال على شراء المنتجات الحرفية التقليدية إضافة إلى دعم الحرفيين ماديًّا، مشددًا على أهمية القطاع السياحي في دعم المنتج التقليدي سياحيًّا.

وفي وقت سابق، قال المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة، إن منتجات الصناعات التقليدية باتت تلقى رواجًا كبيرًا لدى التونسيين، كما نجحت في فرض نفسها في السوق الأمريكية التي تعد السوق الأولى عالميًّا استقطابًا لصادرات الصناعات التقليدية التونسية بعائدات تناهز 17 مليون دينار.

أسواق جديدة

وتحدث بن حليمة عن خطة لاستهداف أسواق جديدة، إلى جانب الأسواق التقليدية، من خلال العمل على ترويج هذه المنتجات في منطقة الخليج وفي كندا والدول الآسيوية على غرار اليابان، معلنًا في هذا الإطار عن اعتماد منصات إلكترونية لتسهيل عمليات تصدير المنتوج التونسي وترويجه.

كما شدد على أهمية الصناعات التقليدية سواء من جهة الطاقة التشغيلية التي تتسع لنحو 5000 موطن شغل إضافي سنويًّا، أو من ناحية القدرة التنافسية للمنتوجات.

ويعد قطاع الصناعات التقليدية من أهم القطاعات الحيوية في تونس، إذ يستوعب حوالي 380 ألف حرفي يمارسون 76 نشاطًا كما يضم 1888 مؤسسة، بينها 647 مؤسسة مصدرة، ويسهم بنسبة تفوق 9% في الناتج المحلي الخام.