السعودية تسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن القرار، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته اليوم، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان، يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

#عاجل_واس

قرر #مجلس_الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.#واس — واس (@spagov) July 16, 2019

وسادت، قبل القرار، حالة من الترقب الواسع أوساط السعوديين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للقرار، مع الدفع برؤى تؤيد أو تدحض المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية.

ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، إنه يتفق وطبيعة الحياة الحالية، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري، كثيرًا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.

أتفق تمامًا مع القرار المرتقب الذي سينص -حسب المتداول اليوم في عدة مصادر- على السماح للمحال التجارية والمطاعم بالعمل ٢٤ ساعة، فنحن في زمن أصبحت فيه ظروف الحياة وطبيعة بعض المهن تجبر البعض على أن ينقلب ليله نهارًا والعكس. هذا القرار سيتيح للإنسان شراء ما يحتاج في الوقت الذي يناسبه — وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) July 15, 2019

#افتتاح_المحلات_24_ساعه

مع هذا القرار…لأنه يمكن يوفر الكثير من #الوظائف — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) July 16, 2019

أراه قرارا صائبا…وسيعين الموظفين بمختلف فترات دوامهم على قضاء لوازمهم في أي وقت. المدن الكبرى لاينبغي أن تنام.

. . #افتتاح_المحلات_24_ساعة — محمد العلم (@dr_msalalam) July 15, 2019

بينما يرى المعارضون للقرار الذي لم يصدر أي تأكيد رسمي له بعد، بأن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررًا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة المثير للجدل، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي.

انا مع الضروريات بفتحها 24 ساعة مثل الصيدليات ومحطات البنزين للمسافرين وبعد منتصف الليل كل المحلات اما تفتح والناس تصلي الفجر والظهر بحجة الحرية والنبض الاقتصادي هذا خطأ ،

انت بدولة اسلامية #افتتاح_المحلات_24_ساعة — مُتصالح (@Reconciled_) July 15, 2019

#افتتاح_المحلات_24_ساعة يقولون المحلات بتصير مفتوحة ٢٤ ساعة.

رأيكم بالقرار؟ بالنسبة لي شخصيًا ماعندي مشكلة بشرط يتم إغلاقها وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة أهم من أي تجارة ولو تم استثناء محطات البنزين من الاغلاق يكون أفضل. إذا كذا أوكي .. — القحطاني (@alssamir111136) July 15, 2019

#افتتاح_المحلات_24_ساعه

وش الفايده!؟

بالعكس ياليتنا مثل بعض الدول تسكر 6المغرب او9 ومرتاحين ماضرهم ينامون ويصحون بدري اصح لهم ومتاقلمين واللي يتعلث بالاغراض يقدر يجيبه بدري لو انه مسافر برا مشى ع نظامهم وتاقلم واللي دوامه بالليل عنده ايام الاجازه يجيب اغراضه — وردة الجوري (@modym0099) July 16, 2019

وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية، أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميًا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.

وتقول صحيفة ”مال“، إن الهدف من القرار الجديد، هو تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، إذ يتوقع أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعًا من التراجع؛ بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.