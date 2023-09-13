زعيم كوريا الشمالية لبوتين: ندعمكم في "الحرب المقدسة" ضد الغرب

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تخوض "حربا مقدسة" ضد الغرب وإن البلدين سيحاربان معا "الإمبريالية".

وأخبر كيم بوتين عبر مترجم: "لقد ارتقت روسيا لقتال مقدس لحماية سيادتها وأمنها.. ضد القوى المهيمنة".

وأضاف: "سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية.. سنخوض معا الحرب ضد الإمبريالية".

وقال كيم وفق تسجيل مصوّر بثه التلفزيون الروسي "تواجه روسيا.. قوى من هذا النوع تسعى إلى الهيمنة من أجل حماية مصالحها الأمنية.. لطالما أعربنا عن دعمنا الكامل وغير المشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية وأستغل هذه الفرصة مجددا للتأكيد على أننا سنقف على الدوام مع روسيا".