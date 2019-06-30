كويتية ترتكب 38 جريمة وتهرب من العدالة منذ 2013

ألقت سلطات الأمن في الكويت، القبض على مواطنة كويتية مطلوبة في 38 قضية وهاربة منذ عام 2013، وأحالتها إلى السجن المركزي لتنفيذ أحكام قضائية بحقها.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني قوله إن الكويتية، البالغة من العمر 44 عامًا، كانت قضية سرقة مركبة مواطن السبب في إنهاء هروبها.

وأضاف: ”عقب بلاغ عن سرقة المركبة تم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان إقامة المتهمة وضبطها، وكانت المفاجأة لرجال المباحث أنه حينما تم الاستعلام عن سجلها تبين أنها هاربة من أحكام قضائية منذ العام 2013“.

وتابع: ”وتبين أنها مطلوبة في 38 قضية منها 17 قضية سرقة و3 قضايا أخلاقية وقضية حمل سفاح و5 قضايا مدنية وقضية انتحال صفة وقضية نصب وقضية سب وقذف“.

وأوضح أن التحقيقات أفضت إلى أن المواطنة الكويتية سبق أن أدخلت السجن 8 مرات وقضت فيه بضع سنوات قبل أن يطلق سراحها في العام 2013 لتضيف إلى سجلها الإجرامي المزيد من القضايا.