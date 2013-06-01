المرأة الخليجية وثروة الـ385 مليار دولار

إرم – (خاص) أحمد ديب

أظهرت إحصاءات جديدة خاصة بالمال والأعمال أن ثروات نساء الخليج تقدر بما مجموعه 385 مليار دولار، موزعة على دول الخليج كافة.

وبحسب شركة الألماسة كابيتال ليميتيد لإدارة الأصول البديلة، من دبي، فإن المرأة الخليجية تحرز تقدماً ملحوظاً في السوق المالية، إلى جانب مجالات العمل والتعليم والصحة والاقتصاد.

وبحسب الشركة، فإن النساء يشكلن 41% من سكان الخليج، ولكن نسبة العاملات منهن لا تتجاوز 16% فقط.

وتتفوق السعودية والإمارات في نسبة النساء العاملات في الخليج، حيث تجوز السعودية على الصدارة، تليها الإمارات، ثم الكويت وعمان وقطر والبحرين على التوالي.

استثمارات النساء

وتعتمد المرأة الخليجية على الاستثمارات المضمونة والمربحة مثل السندات والودائع النقدية والمصرفية.

كما تفوقت الشركات المملوكة في الإمارات للنساء على نظيراتها في الولايات المتحدة مثلاً، حيث حققت 33% من الشركات ارتفاع تفوق 100 ألف دولار سنوياً، في حين حققت هذه النسبة 13% فقط من شركات أمريكا المملوكة للنساء.