حليمة بولند في فيديو مثير للجدل: انتظروا رحلة التغيير

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد مع أحد الأطباء، والذي يُدعى نشأت العربيد، معلنة لجمهورها عن انتظار مفاجأة جديدة، دون أن تُفصح عن تفاصيلها.

وتوقّع المتابعون خضوع حليمة بولند، لعملية تجميلية جديدة، وهو ما أوضحته التعليقات والتي جاء فيها:“هذه خلاص في الأخير ستصبح شحمًا على الأرض يمشي“، ”يارب الدكتور يخربط بالإبر وتطلع ناقة“، ”وش بقى في جسمها ما سوّته“، ”بتتشوه وتريحنا قزمة بولند“.

فيما أعرب العديد من المتابعين عن غضبهم بسبب طريقة تصوير الفيديو، حيث إن المسافة بين حليمة والطبيب بدت قصيرة للغاية، حيث رأى الكثيرون أن الوضعية غير مناسبة، وعلقّ البعض على طريقة نظرة الطبيب إلى حليمة بولند.

وكتب المتابعون:“والدكتور وش فيه لازق فيها؟“، و“يبعد شوي ما باقي شيء ويبوسها“، و“نظراتك يا الطيب وين؟“.

يُذكر أنّ حليمة بولند، أثارت غضب المتابعين، خلال اليومين الماضيين، بعد ظهورها في مقطع فيديو أثناء وجودها في كواليس جلسة تصويرية جديدة لها في فرنسا، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا أظهر مفاتنها، كما قامت بحركات مثيرة للجدل.