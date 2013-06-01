توزيع جوائز الميما ميوزك لعام 2012

إرم ــ أحمد السماحي

في أجواء من البهجة والسعادة وفي ليل القاهرة الساحر، حيث نسمة الصيف المنعشة قام الموسيقار هاني مهنا بتسليم جوائز الميما لعام 2012 لعدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم "محمد حماقي، ونيكول سابا وأصالة وساندي، وشاركه توزيع الجوائز الشاعر نادر عبد الله وماجد حسني، وقدم فقرات الحفل الإعلامي أسامة منير والفنانة تتيانا، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانيين .

الفنانة نيكول سابا أكدت لـ " إرم" سعادتها البالغة بجائزة الموهبة لهذا العام من مهرجان الميما ميوزك أورد، لأنه من المهرجانات التي أصبح لها مصداقية كبيرة لأن جائزته من الجمهور وليس من جهة معينة، وعلى هامش المهرجان صرحت الفنانة اللبنانية إنها تحضر لمفاجأة فنية كبيرة بعد إنجابها مولودها الأول.

وأعرب المطرب محمد حماقي الذي نال جائزتي أفضل مطرب، وأفضل ألبوم "من قلبي بغني" عن فرحته الشديدة بهذه الجائزة التى تستمد أهميتها من مصدقيتها الشديدة لإنها تعبر عن تصويت الجمهور، وصرح أنه قرر تآجيل تصوير مسلسله الجديد" المهدي" تأليف محمود جمال، أخراج عادل أديب، إلى ما بعد شهر رمضان حتى يأخذ حقه من المشاهدة، خاصة إنه تجربته الأولى فى عالم الدراما التليفزيونية.

أما المطربة الشابة ساندي التي حصلت على جائزه أفضل فيديو كليب عن أغنيتها "أول مره أتجرأ"، كما حصل مخرج العمل الأمريكي ديفيد زين على جائزة أفضل مخرج، وذلك بناء على استفتاء جماهيرى قام الجمهور فيه بالتصويت من مختلف أنحاء الوطن العربي.

جدير بالذكر أن الجوائز توزعت على النحو التالى : حصلت المطربة السورية أصالة على أربع جوائز هي أفضل مطربة، وأفضل أغنية "شخصية عنيدة"، وأفضل برنامج "صولا"، وافضل دويتو غنائي مناصفة مع المطرب رامي صبري عن اغنية "مش فاكر ليك"، وحصل الفنان حميد الشاعري على الجائزة الشرفية للمسابقة، والفنان تامر عاشور على الجائزة التشجيعية.

وتم تكريم نسمة محجوب كأفضل مطربة شابة، وكريم محسن أفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان أفضل موهبة صاعدة، أما الفنانة بوسي فحصلت على جائزة أفضل مطربة شعبية.

وحصل المنتج محمد حامد على جائزة أفضل منتج شاب، أما جائزة أفضل فريق غنائي فكانت لصالح فريق "كاريوكي"، ونجح ياسر خليل مدير أعمال الفنان محمد حماقي فى الحصول على جائزة أفضل مدير أعمال، كما حصل الفنان محمد عدوية على جائزة أفضل تتر عن تتر مسلسل "طرف ثالث"، أما جائزة أفضل أغنية "سينجل" فكان أغنية "موبينيل"، بينما حصل الفنان حمادة هلال على جائزة أفضل أغنية أطفال عن أغنيته "اسبونش بوب"، وحصل الملحن وليد سعد على جائزة أفضل ملحن عن مجمل أعماله، وكذلك الموزع توما كأفضل موزع، وجائزة أفضل مهندس صوت فكانت لأمير محروس، أما أمير طعيمة فنال جائزة أفضل شاعر.