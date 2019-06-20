شاهد تصاميم فنادق المستقبل (صور)

أصدرت سلسلة الفنادق الفاخرة ”هيلتون“ تقريرًا حول شكل الفنادق في المستقبل مع صور تخيلية لما ستكون عليه ومنظوراتها التي ستقام عليها.

وتعتقد شركة ”هيلتون“ أن بهو الفندق سوف يستجيب لاحتياجات كل فرد في الوقت الفعلي، وهذا يعني أن مساحة وتأثيث البهو يمكنه أن يصبح منتجعًا صحيًّا هادئًا إذا كنت بحاجة إلى الاسترخاء أو مقهى صاخب إذا كنت ترغب في قضاء ليلة داخل المدينة.

وحسب الشركة، تسهم الشرائح الإلكترونية المزروعة تحت الجلد من التحكم لاسلكيًّا في أشياء مثل: درجة حرارة الغرفة، والإضاءة، والترفيه الذي نريد مشاهدته أو الاستماع إليه.

وتقول هيلتون، إن قوائم طعام المستقبل ستعتمد بشكل متزايد على الأطعمة النباتية، حسب ما أوردته صحيفة ”مترو“ البريطانية.

وأعدت شركة ”هيلتون“ هذا التقرير بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، واستعانت بعالم المستقبل جيرد ليونارد لصياغة هذه الأفكار.

وقال ليونارد: ”في عام 2119 سنظل نبحث عن تجارب فريدة من نوعها، ولكنها ستكون أكثر فردية مقارنة بالتجارب السابقة“.

وأضاف: ”نظرًا لأن التكنولوجيا تحدد شكل حياتنا فسوف نبحث عن لحظات من عدم الاتصال مع الآخرين بمن في ذلك العاملون في الفندق الذين يساعدوننا في الحصول على ما نحتاجه أثناء فترة الإقامة“.

وتابع: ”بعد مائة عام من الآن سيتعين على الفنادق خلق فرص للتحدث والتعاون والاتصال وتقديم أشياء مهمة لكل ضيف بشكل فردي“.

وأضاف: ”وأخيرًا سيكون كل شيء يتعلق بفنادقنا المستقبلية مستدامًا مثل: تشييد مبان من البلاستيك الذي تم إعادة تدويره من النفايات بالمحيطات“.