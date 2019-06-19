استشارية تربوية تكشف حقيقة ”سرّية“ حول أمراض المشاهير (فيديو)

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسابق نجوم الفن والمشاهير للإعلان عن إصابتهم بأمراض تكون في غالبها خطيرة، وأخرى تبقى مبهمة.

وهذه الظاهرة أثارت الشكوك، فظهرت أصوات ترى أنها ”أصبحت أسلوبًا جديدًا بين الفنانين، ليحصدوا أكبر قدر ممكن من التريند، والريتنغ عبر الشبكات الاجتماعية، ومحرك البحث، غوغل“.

ونقل موقع ”فوشيا“ عن الاستشارية النفسية والتربوية، الدكتورة نادية بوهنّاد، قولها:“إن المشاهير يهدفون من وراء إعلان تعرضهم لأمراض إلى استعطاف الناس، وكسب الرأي العام، وزيادة عدد المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة“.

وأشارت نادية، إلى ”الفوائد التي تعود على الفنانين جراء ارتفاع عدد المتابعين عبر حساباتهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيثُ يتصدرها الإعلانات لأبرز العلامات التجارية العالمية“.

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