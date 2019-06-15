محكمة مصرية تؤيد حبس سعد الصغير

أيَّدت هيئة قضائية مصرية، اليوم السبت، حبس المطرب، سعد الصغير، سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه، وذلك في اتهامه بالتهرب من سداد ما يعادل حوالي 70 ألف دولار للضرائب.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، قرارها بتأييد حكم حبس سعد الصغير سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف القضائية.

وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفًا و197 جنيهًا للضرائب.

وتبين من أوراق الدعوى معارضة ”سعد الصغير“ للحكم، وقيامه بتقديم طلب تصالح إلى مصلحة الضرائب، حيث حصل على إفادة ببدء إجراءات التصالح وقدمها للمحكمة، قبل أن تُصدر حكمها.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير تهمة التهرب وإخفاء عمله خلال الفترة من 2007 إلى 2015 مع شركات إعلامية، إضافة لعدد من الحفلات الغنائية في عدد من الفنادق الكبرى.