هبوط مؤشر الأسهم السعودية

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات السبت أولى جلسات الأسبوع على تراجع ليعكس اتجاهه الصعودي بعدما سجل الأربعاء الماضي أعلى مستوى في 13 شهراً في ظل تراجع أسعار النفط.

وخسر المؤشر 0.6 بالمئة ليصل إلى 7362 نقطة.

وقادت تراجعات السوق صباحا أسهم البتروكيماويات والتي خسر مؤشرها 0.8 بالمئة وسجل سهم سابك القيادي ذو الثقل أكبر الخسائر على المؤشر بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة.

وأنهت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم يوليو تموز جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضة 1.64 دولار بما يعادل 1.75 بالمئة لتسجل عند التسوية 91.97 دولار للبرميل ومنهية الشهر على انخفاض قدره 1.6 بالمئة.

وأغلقت عقود مزيج برنت منخفضة 1.80 دولار أو 1.76 بالمئة إلي 100.39 دولار للبرميل منهية الشهر على خسائر 1.93 بالمئة.

وتراجعت أسهم سامبا والراجحي وصافولا وبنك الرياض وسافكو والاتصالات وتصنيع وكيات وساب وبنك الجزيرة ومعادن بين 0.4 و1.2 بالمئة.

من ناحية أخرى صعدت أسهم اسمنت السعودية 0.8 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة والزامل 1.7 بالمئة.

وقالت الراجحي المالية في مذكرة للعملاء "من الناحية الفنية يبدو المؤشر قويا مع مستوى دعم مباشر عند 7390 نقطة."

وقال إبراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي "من المتوقع فنياً في تداولات الأسبوع الحالي استمرار المؤشر في مساره الصاعد نحو مقاومة 7545 نقطة التي قاومت المؤشر في منتصف تداولات آيار مايو من العام الماضي وفي حالة تجاوزها فإنه مرشح للوصول إلى مقاومة 7895 نقطة."

وأضاف "يعتمد استمرار المؤشر في مساره الصاعد على تحسن مستويات السيولة التي قد يؤدي تراجعها إلى ضعف عزمه في الصعود وربما يصعب عليه تجاوز مقاومة 7545 نقطة."

وأشار إلى تراجع معدل التداول اليومي في 2013 ليصل إلى 5.88 مليار ريال يوميا مقارنة مع 8.1 مليار ريال في 2012.