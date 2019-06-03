أسعار النفط تنخفض بنسبة 1%

انخفضت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن 3% منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر، في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتًا أو 1.1% مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.09 دولار للبرميل منخفضة 41 سنتًا أو 0.8% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن 3% يوم الجمعة، ليصبح أيار/ مايو أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال ميثون فرناندو، محلل الاستثمار لدى ريفكين للأوراق المالية، في مذكرة اليوم ”أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، والمورد الكبير للنفط الخام“.

وفي تحرك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول العالية المخاطر مثل النفط ووضعوا أموالهم في الأصول التي تعتبر ملاذًا آمنًا مثل المعدن النفيس.

وقال بنك باركليز في مذكرة نشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في آذار/ مارس ”انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر 2017… إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي“.