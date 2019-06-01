حليمة بولند ترد على اتهامات بالغرور وتكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل ”فيديو“

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كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند بعض كواليس حياتها الشخصية والعملية وردت على بعض الاتهامات الموجهة إليها خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“. وفي الحلقة المسربة، قالت حليمة بولند، إنها من الشخصيات ”المتواضعة في الحقيقية“، مشيرة إلى أن ”كُل الناس تعرفها من خلال تطبيق السناب شات“ ومواقع التواصل الاجتماعي، رافضة وصفها بـ“المغرورة والمتكبرة كما يردد البعض“.…