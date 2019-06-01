حليمة بولند ترد على اتهامات بالغرور وتكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل ”فيديو“

كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند بعض كواليس حياتها الشخصية والعملية وردت على بعض الاتهامات الموجهة إليها خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“.
وفي الحلقة المسربة، قالت حليمة بولند، إنها من الشخصيات ”المتواضعة في الحقيقية“، مشيرة إلى أن ”كُل الناس تعرفها من خلال تطبيق السناب شات“ ومواقع التواصل الاجتماعي، رافضة وصفها بـ“المغرورة والمتكبرة كما يردد البعض“.
وتابعت خلال برنامج ”شيخ الحارة“: ”عندما يتعامل معي أحد أتساءل، هل لهذه الدرجة أنا شريرة؟ لكن أنا لست كذلك أنا أملك صفة التواضع“.
وكشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن خضوعها لعدة عمليات تجميل في وجهها ومناطق مختلفة من جسمها دون أن تكشف عن تلك المناطق؛ لأنها تعتبرها مناطق خاصة جدًا.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا الأحد الماضي، بوقف برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، بعد حلقة الفنان ماجد المصري، التي اتهمت بالإساءة للأفارقة.