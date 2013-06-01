الإسماعيلي يفاوض شوقي غريب

القاهرة- (خاص)

أكدت مصادر لـ(إرم) أن إدارة النادي الإسماعيلي المصري الشهير بلقب"الدراويش" فتح قنوات اتصال مباشرة مع شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق سموحة السكندري للتعاقد معه لتدريب الإسماعيلي، خاصة وأن غريب ينتهي عقدة بنهاية الدوري العام المصري الحالي.

وكان محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد هاتف شوقي غريب الخميس الماضي عقب خسارة فريق سموحة أمام القناة بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليصعد القناة لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر ، بعدما فوجئ بإعلان محمد وهبة المدير الفني للدراويش إستقالتة من تدريب الفريق.

ووعد شوقي غريب رئيس الإسماعيلى بدراسة العرض، وطلب إعطائه مهلة لمدة أسبوع لإستطلاع رأي فرج عامر رئيس نادي سموحة حول تجديد عقده أوالرحيل عن النادي السكندري، ويتقاضى غريب 160 ألف جنية راتباً شهرياً لتدريب سموحة، في حين لن تتعدى قيمة راتبه الشهري لتدريب الاسماعيلى مبلغ الـ 70 ألف جنية.

وعن خسارة سموحة أمام القناة قال غريب: "حاولنا الضغط بكل قوة على القناة بعدما دفعت بـ 6 مهاجمين دفعة واحدة لفك شفرة القناة، إلا أنه لم يتحقق وخسرنا اللقاء"، رافضاً تحميل اللاعبين الهزيمة من القناة وإنه يتحمل جزء من هذه النتيجة.

وأضاف غريب قائلاً أنه أراح 6 لاعبين من القوام الأساسي لفريقه لأنه مقدم على مباراة فاصلة مع وادي دجلة ويحتاج للفوز بها وتحقيق النقاط الثلاث والمنافسة على دخول المربع الذهبي للدوري المصري.