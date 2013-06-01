الحياة: كلمة السر في جنيف 2

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة الحياة مقالاً للكاتب جمال خاشقجي يتحدث فيها عن مؤتمر السلام القادم في جنيف، وعن الحل الأنسب للأزمة في وقف إطلاق النار في سوريا وهو "كلمة السر".

وأكد الكاتب جدية هذا الاجتماع هذه المرة، لوضع حد لمأساة الشعب السوري التي أهملها العالم طويلا في الفترة الماضية.

وقال خاشقجي "قف إطلاق النار ثم ليقولوا بعدها ما شاءوا من عبارات تدعو إلى حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات، يتمثل فيها النظام والمعارضة، أو حتى انتخابات تُجرى في العام الذي يليه من حق كل الأطراف الترشح لها".

وختم "ستُتعب المعارضة السورية نفسها، وستختلف في ما بينها، وتتماحك مع حلفائها، لو اندمجت كثيراً في تحليل اللاأخلاقية في ترشح بشار الأسد لرئاسة البلاد مرة أخرى، أو اللامنطقي في حكومة انتقالية تتقاسم فيها المسؤولية مع عناصر ملطخة أيديهم بدماء الشعب، فلا انتخابات ستجري في سوريا عام 2014، ولا حكومة انتقالية ستشكل من دون وقف إطلاق النار".