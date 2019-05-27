توترات التجارة بين واشنطن وبكين تهبط بعقود النفط الآجلة‎

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، مدفوعة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة (08:02 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.07% أو 5 سنتات، إلى 67.42 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.61% أو 36 سنتًا إلى 58.27 دولار للبرميل.

وأسعار عقود برنت المسجلة في تعاملات الاثنين هي الأدنى منذ نهاية تداولات 29 مارس/ آذار 2019.

وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية منذ 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحل الخلافات العالقة بينهما، إلا أنها لم تفضِ لأية نتائج.

وتتصاعد حاليًا أزمة بين البلدين بشأن عملاق الهواتف الذكية الصيني ”هواوي“، التي تواجه قيودًا للدخول إلى السوق الأمريكية، سواء لتسويق هواتفها أو بناء شبكات الجيل الخامس للإنترنت.